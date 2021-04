Tecnologia: Apple e Samsung são notificadas pelo Governo por vender celulares sem carregador

Desde o ano passado, Apple e Samsung estão lançando alguns smartphones sem o carregador incluso na caixa. Ou seja, se um cliente vai comprar um dos novos aparelhos, terá que adquirir separadamente a fonte que irá dar energia para o seu celuar. Ambas as empresas relatam que fizeram isso por questões ambientais, porém, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon-SP não acataram essa justificativa.

A Senacon entende que as empresas não conscientizaram os clientes sobre essa mudança, que foi imposta após os lançamentos dos novos aparelhos. Pois banir o carregador da embalagem do celular dificulta o processo de entendimento por parte da população. Ainda de acordo com a Secretaria, não houve discussão sobre o meio ambiente com a sociedade. Ambas as empresas disseram que não receberam a notificação.









Apple lançou o iPhone 12 sem carregador, e a Samsung foi na onda e no lançamento da linha Galaxy S21 o consumidor também não tem direito ao item. A empresa da maçã alega que os clientes podem encontrar diversas opções para recarregar os seus produtos. Segundo a Apple, com a mudança de não vender os carregadores para iPhone e no Apple Watch, 2 milhões de metros cúbicos de carbono cortados do meio ambiente, o que equivale retirar 500 mil carros das ruas todos os anos.









Já a Samsung aproveitou para reforçar que o perfil de seus cleintes está mudando, e que agora eles preferem recarregador sem fio. E que um mesmo aparelho pode carregar vários dispositivos. Ainda de acordo com a empresa, ela fornece o carregador para clientes em compras feitas até 30 de abril, e que uma possível prorrogação está “sob análise”.