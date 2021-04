Tecnologia: Aprenda a criar um grupo através da ferramenta Google Groups

O Google Groups é uma ferramenta que permite ao usuário criar grupos de discussão com e-mails organizados, listas de contatos fáceis de gerenciar, e mensagens que podem ser visualizadas mesmo depois de serem apagadas da Caixa de Entrada.

Ela foi lançada em 2001, porém só viu sucesso recentemente, após a descontinuação dos grupos do Yahoo!, no final de 2019. Confira abaixo o passo a passo para criar um grupo do zero, listados pelo TecMundo.









Acessando o Groups

É necessário ter uma conta Google. A etapa é obrigatória para quem deseja ser dono e criador de uma lista. Os participantes não precisam ter um endereço Gmail. Acesse o site groups.google.com para ir à janela principal.

Criando uma lista

No lado esquerdo há um menu de configurações que mostra as opções de gerenciamento das listas. Clique em “Criar grupo”. Isso leva o usuário a um formulário para ser preenchido. É preciso colocar as informações básicas, como o nome do grupo e e-mail para identificá-lo. Depois, é preciso colocar uma descrição de até 300 caracteres.

Ajustando a privacidade

Na segunda tela o usuário escolhe as opções de privacidade do grupo. É possível definir se o grupo pode ser encontrado por qualquer pessoa ou somente por participantes, ou se a entrada é feita somente por convite.

Convidando membros

Na última tela, o usuário define os proprietários, gerentes e participantes do grupo, digitando os e-mails que estejam em sua agenda de contatos. Também é possível escrever uma mensagem de boas vindas e escolher se os membros receberão um e-mail para cada pessoa que entrar, nos resumos de recados importantes, ou nunca. Deixe o botão “Adicionar participantes diretamente” selecionado para que pessoas selecionadas já sejam incluídas na lista, sem precisarem aprovar. Para finalizar, clique em “Criar grupo”.