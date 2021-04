Tecnologia: aprenda a remover uma conta Mi Cloud do dispositivo Xiaomi

A Mi Cloud é um serviço de nuvem da Xiaomi, que funciona de forma parecida ao iCloud da Apple.

O serviço possui um processo simples de remoção de conta, porém, muitas pessoas ainda estão com dúvidas.

Portanto, esse processo é necessário quando o usuário decide vender o dispositivo Xiaomi.

Ocorre também quando a pessoa precisa repassá-lo ou mesmo usar outro perfil no smartphone.

Afinal, como fazer para remover a conta do dispositivo Xiaomi?

De uma maneira geral, a Mi Cloud da Xiaomi permite o armazenamento na nuvem da empresa e a sincronização de dados: fotos, contatos, calendário, notas e configurações do dispositivo.

Assim, o dispositivo também serve para fazwer backups.

Além disso, é utilizado para rastrear, bloquear e deletar o conteúdo do dispositivo de forma remota.

Isso ocorre em caso de perda ou roubo do aparelho.

Como funciona a Mi Cloud da Xiaomi?

Por meio da Mi Cloud, é possível transferir de maneira muito simples os dados entre dispositivos Xiaomi.

Dessa forma, é possível fazer isso até mesmo entre um aparelho Android e um modelo da chinesa.

Como?

Graças ao armazenamento em nuvem.

Nesse sentido, portanto, e segundo a própria Xiaomi, o serviço proporciona uma migração fácil.

Desse modo, embora a marca não alcance o nível da Apple, já facilita a vida dos usuários como um todo.

Assim, é importante destacar que a conta Mi Cloud pode ser acessada de qualquer lugar.

Pode ser acessada inclusive pelo navegador.

Portanto, esse acesso permite que o usuário consiga ver, controlar e alterar seus dados e mídias.

Sim.

O usuário consegue realizar, pois, esse processo mesmo que não tenha o dispositivo em mãos.

Mi Cloud da Xiaomi: qual o custo?

Os usuários da Xiaomi têm direito ao plano gratuito de até 5GB.

Mas, caso isso ainda não seja suficiente, a empresa chinesa disponibiliza outras modalidades pagas.

Recentemente, a marca lançou alguns planos de armazenamento a longo prazo:

Confira

Plano de 50 GB

10 anos de armazenamento: US$ 30,31 (cerca de R$ 169,52);

60 anos de armazenamento: US$ 76,00 (cerca de R$ 429,44).

Plano de 200 GB

10 anos de armazenamento: US$ 97,32 (cerca de R$ 549,93);

60 anos de armazenamento: US$ 243,53 (cerca de R$ 1376,12).

Dessa maneira, ainda é possível contratar planos de 1, 3, 6 e 12 meses.

E tudo isso com um custo proporcionalmente mais alto, mas que exige um desembolso inicial menor.

Como remover a conta Mi Cloud?

Há, pois, pelo menos duas maneiras de desconectar a conta do aparelho Xiaomi:

pelo navegador

pelo próprio celular

Confira abaixo como fazê-lo.

Remoção pelo celular:

Antes de qualquer coisa, com efeito, acesse as configurações do telefone.

Depois toque em Conta Mi;

Depois em Sair;

Agora, é necessário escolher se quer manter ou apagar o conteúdo da Mi Cloud no dispositivo. Feito isso, é só digitar a senha e aguardar que o processo seja finalizado.

Caso a senha tenha sido alterada em menos de 3 dias, o sistema não vai permitir que a conta seja removida por simples questões de segurança.

Por exemplo, em caso de invasão, o usuário possui tempo hábil para recuperar sua conta.

Remoção da MiCloud Xiaomi pelo navegador

Para usuários da Xiaomi, ainda é possível realizar o processo pelo navegador.

Para isso, é necessário acessar o site da Mi Cloud (i.mi.com).

Primeiramente, basta selecionar a opção “Fazer login com a Conta Mi”.

Depois informe o e-mail ou telefone e senha.

Realizado o login, dê um clique no ícone de engrenagem, para acessar as “Configurações”.

Em seguida, o sistema exibe os dispositivos conectados a Mi Cloud.

E depois?

Sendo assim, depois é preciso selecionar o que deseja remover e clicar em “Excluir dispositivo”. Com a remoção da conta, o dispositivo não poderá conectar-se à conta Mi Cloud por um período de tempo.

Conseguiu?

Assim sendo, faça o processo com atenção com o cuidado de não acabar removendo um dispositivo errado.