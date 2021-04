Tecnologia: Armazenamento ilimitado em nuvem do Google Photos termina em junho

O serviço Google Photos deixará de disponibilizar armazenamento ilimitado para os usuários Android. A partir de junho, a função de colocar as imagens na nuvem será integrada à conta Google da mesma maneira que e-mails do Gmail e arquivos do Google Drive.

Todas as fotos enviadas ao Google Photos começarão, no dia 1 de junho, a fazer parte do espaço total da conta Google, tanto se usuários pagam por espaço extra quanto para pessoas que usam somente os 15 GB oferecidos gratuitamente.









O serviço estreou em 2015, e permitia que usuários subissem suas fotos e vídeos de maneira ilimitada, porém comprimida, através do plano gratuito “Alta Qualidade”. Caso o usuário quisesse manter o plano “Qualidade Original”, as fotos e vídeos ocupariam o Google Drive.

Como liberar espaço

Em um celular Android, o usuário precisa entrar no aplicativo Google Fotos. Em seguida, na conta Google, usando o e-mail. Ao clicar na sua foto, aparecerá a opção “Configuração de Fotos”, e depois “Liberar armazenamento no dispositivo”.

Ao clicar na opção, aparecerá a quantidade de espaço que pode ser liberada. Para apagar todos os arquivos do telefone, selecione a opção “Liberar”. A Google também anunciou que estará fazendo um redesign do aplicativo para usuários iOS.