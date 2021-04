Tecnologia: As funções “secretas” do Whastapp que as pessoas não conhecem

Muitas vezes usamos os aplicativos no dia a dia sem saber quais são as diversas funções que eles nos possibilitam. Em alguns casos, as funções podem estar “escondidas”, e é preciso procurar e fuçar os app’s para conseguir utilizar. Às vezes deixamos escapar funcionalidades que podem nós ajudar no trabalho ou até delimitar a privacidade no aplicativo.

Algumas funções não são novidades, porém, a maioria das pessoas não sabem que podem, por exemplo, esconder que escutou um determinado áudio ou não permitir que uma determinada pessoa te adicione em um grupo.









Confira abaixo as 13 funções “escondidas” do Whatsapp:

1 – Fazer chamadas de vídeo pelo versão do desktop

Pelo WhatsApp Desktop você pode fazer chamadas de áudio e vídeo.

2 – Usar negrito, itálico ou riscado nas mensagens

Ao colocar os símbolos * * _ _ ~ ~ antes do seu texto que ele saíra negrito, itálico ou riscado,

3 – Enviar vídeos sem áudio

Há a possibilidade de silenciar a gravação antes de enviá-la para um contato.

4 – Enviar mensagem para todos os contatos de uma vez só

Basta criar uma sala no Whastapp, selecionar as mensagens que quer enviar e pronto. O aplicativo permite uma sala de até 250 usuários.

5 – Silenciar um contato para sempre

Essa função permite desativar as notificações de chats ou de uma pessoa no particular em por tempo indeterminado

6 – Deletar mensagens automaticamente

Nessa função, deve-se ser habilitada em cada conversa individualmente, porém, as mensagebs são excluídas de forma automática após sete dias.

7 – Mudar a cor da luz das notificações

Basta acessar os três pontinhos que ficam no canto direito superior > Configurações > Notificações > Luz.

8 – Pesquisar figurinhas

Em uma conversa, basta pesquisar pelos stickers utilizando palavras-chave que quer achar. O recurso é bem simmilar à pesquisa por GIFs e emojis na plataform

9 – Enviar com ou sem enter

Em configurações, você pode modificar a opção de enviar uma mensagem com ou sem o botão de enter.

10 – Ajustar tamanho do vídeo

Nesse recurso, é só clicar sobre a janela desejada e pressioná-la por poucos segundos para que o vídeoocupe a maior parte da tela do celular. Para voltar para a opção anterior, basta pressionar a tela por alguns segundos.

11 –Fazer backup para liberar espaço do celular

Basta ir em Configurações > Conversas > Backup de Conversas.

12 – Selecionar quem pode te adicionar em grupos

Em configuração de privacidade, você pode escolher qual contato pode te adicionar em grupos. Basta clicar em “Privacidade” > “Grupos” > selecionar a opção “Meus contatos, exceto…”

13 – Economizar dados móveis

Clique em os “Ajustes” e toque sobre “Celular”, sem seguida, clique em “Opções de Dados Celulares” e ative a chave ao lado de “Modo de Economia de Dados”.