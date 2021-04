Tecnologia: Atualização de privacidade da Apple no iOS irrita Facebook

O Facebook não gostou nada da nova atualização do iOS nos aparelhos da Apple que começou a ser feita a partir de segunda-feira, isso porque agora o sistema operacional faz com que os aplicativos peçam permissão para coletar os dados dos usuários. Uma notificação aparece no celular para o usuário que tem a opção de aceitar ou não o rastreio de dados.

Com o App Tracking Transparency (ATT) que se instala no celular após a atualização, os aplicativos que querem rastrear dados disparam uma notificação pop-up dizendo que o software “gostaria de permissão para rastreá-lo em aplicativos e sites de propriedade de outras empresas”. Quem usa Iphone consegue ver quais são os aplicativos que solicitam a permissão acessando as configurações do telefone.

Aplicativos pedem permissão para rastrear os dados dos usuários. (Foto: Apple)



Mark Zuckerberg, CEO do Facebook não gostou da nova atualização do iOS e fez críticas a Apple, já que a sua rede social coleta dados dos usuários para disparar anúncios personalizados. “A Apple pode dizer que está fazendo isso para ajudar as pessoas, mas as medidas claramente visam seus interesses competitivos”, afirmou.