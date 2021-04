Tecnologia: Atualização do Google Earth permite que os usuários vejam a passagem do tempo no nosso planeta

O Google Earth tem uma atualização que permite com que os usuários possam ver a passagem ao longo dos últimos 37 anos e os lugares em que estão os planetas. Essa é a maior atualização da ferramenta do Google desde 2017. A empresa trabalhou com especialistas da Universidade de Carnegie Mellon para ter a tecnologia Timelapse, para mostrar a passagem de tempo.

As fotos estão em modo Timelapse e foram captadas nos últimos 37 anos com uma tecnologia em 4D. Segundo o comunicado de imprensa sobre o lançamento da atualização, “qualquer pessoa pode observar o desenrolar do tempo em todo o mundo e testemunhar quase quatro décadas de mudanças planetárias”.

Google Erath tem uma nova atualização. (Foto: Getty Images)



Além das fotos, a Google disponibilizou mais de 800 vídeos Timelapse em 2D e 3D para deixar a experiência mais rica para os usuários, que podem ver os vídeos em MP4 ou através do YouTube.

Google Earth permite que os usuários vejam a passagem do tempo no nosso planeta. (Foto: Getty Images)



O trabalho foi árduo para disponibilizar essa atualização, já que foram precisos mais de dois milhões de horas de processamento. A ferramenta é boa para governos e estudiosos que queriam ver fenômenos na Terra.