Tecnologia: Cuidado! Google Play Store tem diversos aplicativos falsos do Auxílio Emergencial

De acordo com o relato no Twitter do especialista de segurança Fabio Assolini, da Kaspersky, há inúmeros aplicativos falsos para receber o Auxílio Emergencial na Google Play Store do Android. Alguns aplicativos pedem os dados dos usuários e os mesmos nunca recebem os pagamentos.

O usuário ao digitar o nome “Auxílio Emergencial” na loja de aplicativos do Google, o resultado traz inúmeros apps falsos com o nome “Auxílio Emergencial”. Alguns não pedem mais dados dos usuários, porém outros pedem até o número do PIS.

Novamente a Play Store do Google está abarrotada de apps falsos do pagamento do Auxílio Emergencial, prometendo consultas, calendários dos pagamentos, etc. Tem tanto que é até difícil achar o verdadeiro [+] pic.twitter.com/GGaYeO9mgI — Fabio Assolini (@assolini)

April 19, 2021





Além de pedirem informações pessoais, os aplicativos notificam os usuários com propagandas indesejadas no smartphone. Ainda de acordo com Assolini, os alertas são enviados a cada minuto pelos aplicativos e alguns nem tem propagandas relacionadas com o Auxílio Emergencial.