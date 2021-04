Tecnologia | Dicas de como usar o Google Alerts para monitorar assuntos de seu interesse

O Google Alerts é uma ferramenta gratuita do Google que possibilita o usuário personalizar as notícias sobre um determinado assunto que queria acompanhar e receber e-mails quando novos resultados são encontrados. Ao incluir temas que são de seu agrado, o site de pesquisas faz uma varredura do que é mais relevante daquele tema e cria alertas.

A ferramenta está disponível desde 2003, e é muito usada pelos criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital, já que o serviço mostra as notícias que já foram publicadas sobre um determinado assunto e traz o que é mais relevante no momento sobre aquele assunto específico.









Como criar alertas com temas específicos no Google:

Passo 1: acesse o Google Alertas e digite na barra de pesquisa da página o assunto que deseja acompanhar. Prontamente, o Google Alerts mostrará uma pré-visualização dos últimos resultados que foram indexados pelo Google para a sua pesquisa.

Passo 2: clique em “Mostrar opções” e defina a frequência de alertas que deseja receber.

Passo 3: escolha a fonte de origem dos alertas que serão enviados para você, como blogs, notícias, web, vídeos, livros discussões e finanças.

Passo 4: eleja também a região, idioma e, em “Quantos”, se serão exibidos todos os resultados ou somente os melhores.

Passo 5: por último, defina se será enviado para o seu e-mail ou para o feed RSS.

Passo 6: é possível editar ou excluir o tópico. Para isso, basta acessar a página inicial do Google Alertas e clicar no lápis (para editar) ou apagar (selecionando a lixeira). Também é possível excluir o alerta, clicando em “Cancelar Inscrição” na parte inferior do seu e-mail cadastrado no serviço.