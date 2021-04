Tecnologia: Especialista alerta sobre vício em redes sociais durante pandemia

A pandemia de Covid-19 fez com que usuários dobrassem o tempo de uso das redes sociais, porém o uso constante dessas ferramentas, mesmo quando não há motivo para usá-las, é motivo de preocupação.

Rosangela Sampaio, psicóloga, afirma que muitas pessoas não conseguem ficar sem compartilhar seu cotidiano através de fotos e vídeos no WhatsApp, Instagram, e Facebook, as maiores redes sociais da atualidade.









“Abusar dessas ferramentas ou fazer uso excessivo delas pode gerar inúmeros problemas. Por exemplo: elas podem fazer com que percamos nosso spam de atenção e negligenciemos tarefas importantes”, diz ela.

eu sempre achei fofo o jeito q o tiktok pelo menos avisa q vc ta cm um vício não saudável a ponto de esquecer comida e agua pra ficar na internet sem vida social nenhuma e quando para é pra estudar ou dormir talvez tenha sido um pouco específico mas eu to bem ou quase isso — ☕️Lazy_avocado☕️ama a liz para sempre (@Lazy_avocado_br)

April 19, 2021





“Se algo for além e desenvolvermos dependência da internet, especificamente das redes sociais, podemos encontrar muitos mais problemas. São coisas muito sérias como ansiedade ou tristeza extrema e descontrolada”, finaliza.

Ela orienta: “A princípio, o uso é positivo, desde que não descuidem das demais atividades de uma vida normal para estudar, trabalhar, praticar esportes, praticar hobbies, sair com amigos ou interagir com a família. Outra questão é quando o abuso das redes sociais causa distanciamento da vida real, induzindo ansiedade, baixa autoestima e perda da capacidade de autocontrole”.

“Se prestarmos mais atenção ao que acontece na tela do que ao que acontece na realidade, as consequências podem ser desastrosas. Interagir com outras pessoas e pensar sobre nossa saúde são prioridades muito mais importantes do que a internet, e isso é algo que devemos ter em mente”, finaliza Rosangela, em entrevista ao MidiaMax.