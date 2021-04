Tecnologia: Facebook tem novo falha e expõe e-mails de usuários

De acordo com um pesquisador entrevistado pelo Ars Technica, há uma ferramenta chamada “Facebook Email Search v1.0” que reconhece os e-mails dos usuários da rede social de Mark Zuckerberg mesmo que sua conta esteja na configuração privada, ou seja, as informações não estão abertas para todos no Facebook.

Segundo o pesquisador, que não teve o seu nome revelado, a ferramenta consegue descobrir cerca de cinco milhões de e-mails por dia, todos concetados a contas criadas no Facebook. O especialista disse que quis tornar a público essa falha depois do próprio Facebook não julgar o problema como importante o suficiente.

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook. (Foto: Getty Images)



O Facebook informou em comunicado que a não averiguação do problema foi um erro da equipe: “parece que nós erroneamente fechamos esse relato de bug antes de direcioná-lo ao time apropriado. Nós agradecemos ao pesquisar pelo compartilhamento desta informação e estamos tomando as ações iniciais para minimizar esse problema enquanto estudamos mais para melhor compreender suas descobertas”.

Facebook já teve diversos problemas com problemas de privacidades. (Foto: Getty Images)



Essa é mais uma falha que a rede social enfrenta. O Facebook já se envolvem com diversas quebras de proteção à privacidade de seus usuários. O mais recente foi um problema com hackers, que expôs os números de telefone de mais de 500 milhões de membro, além de nomes completos, datas de nascimento e nomes de usuário.