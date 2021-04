Tecnologia: Golpe que promete mudar a cor do WhatsApp rouba dados do usuário

Um golpe está circulando pela web que promete mudar a cor do WhatsApp, mas acaba prejudicando e roubando os dados de usuários desatentos, diz um pesquisador de segurança da internet pelo Twitter.

O golpe diz que o usuário pode mudar a cor do mensageiro para rosa, porém captura os dados das vítimas. A “atualização” não é relacionada oficialmente ao WhatsApp ou ao Facebook, dona do aplicativo de troca de mensagens.

Segundo Rajshekhar Rajaharia, autor da denúncia, o golpe começou a circular em grupos do aplicativo através de uma mensagem. Junto dela, um link de download de um SDK garante alterar as cores do app.









Ao ser baixado, o SDK concede a capacidade de ver e coletar informações do dispositivo aos criminosos. Rajshekhar não sabe afirmar o quanto a ameaça se alastrou, mas diz como o golpe pode ser evitado.

Caso o usuário tenha instalado o app falso, é preciso, primeiramente, desinstalá-lo. Caso esteja escondido, é possível encontrá-lo no armazenamento do aparelho, dentro das opções de configuração.

Depois disso, o usuário precisa entrar no WhatsApp Web / Desktop e desvincular todos os dispositivos. Por fim, ele recomenda limpar o cache do navegador e verificar as permissões de todos os apps.