Tecnologia: Governo exige que Samsung e Apple enviem carregador junto com aparelho na caixa

Quem comprou os lançamentos da Apple e Samsung nos últimos meses percebeu uma diferença: os aparelhos estão vindo sem os carregadores. Porém a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) pretende mudar isso.

A Senacon quer fechar um acordo com as marcas para que voltem a enviar os acessórios na caixa dos aparelhos. Em novembro de 2020, a secretaria do Ministério da Justiça pediu que as marcas explicassem os motivos da mudança.









A Senacon não concordou com os motivos apresentados pela Apple e Samsung, e propôs um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Se não houver acordo entre as partes, cabe multa de até R$ 10 milhões.

Vem aí o novo iPhone q vem sem carregador e sem botão de ligar por apenas R$ 9.999,90 — Funk Universitário (@apocax)

A Samsung lançou uma nota oficial dizendo que não recebeu a notificação da Senacon: “A Samsung informa que não identificou o recebimento da notificação em questão. Em relação ao tema, reforça que disponibiliza, de forma gratuita, desde o dia 10 de fevereiro de 2021, um adaptador de tomada para todos os consumidores que adquirirem qualquer um dos produtos da linha Galaxy S21 no Brasil, conforme as regras que são devidamente informadas. A ação, que vai até o dia 30 de abril de 2021, visa oferecer uma alternativa gratuita aos clientes que optarem por solicitar o acessório. A Samsung afirma, ainda, que uma possível prorrogação dessa iniciativa está sob análise”.

O motivo que as empresas deram para a remoção do carregador em lançamentos foi de que o objetivo é reduzir o lixo eletrônico do meio ambiente. O Procon-SP multou a apple em R$ 10 milhões, em março, pela ausência do acessório.