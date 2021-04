Tecnologia: Mais da metade dos influenciadores do Instagram já cometeram fraude, diz estudo

Segundo a plataforma HypeAuditor, 55% dos influenciadores da rede social Instagram praticaram fraude ou falsificação de informações em 2020. Segundo o site, os mega-influenciadores e famosos tiveram os piores resultados, com 66%.

As atividades fraudulentas são compra de seguidores, curtidas e comentários, visualizações e envolvimento com troca de comentários (quando um grupo de usuários se junta e engaja sistematicamente em postagens uns dos outros).









Os nanoinfluenciadores, ou seja, contas com até 5 mil seguidores, registram 42% do número de fraudes. O relatório também diz que aumentou a “vergonha alheia” dos usuários sobre os influenciadores desrespeitarem as regras de distanciamento social.

Chloe Ferry, uma influenciadora, recebeu muitas críticas após publicar uma foto ao lado de suas amigas, em Dubai, enquanto o país passava por restrições. O mesmo aconteceu com a influenciadora brasileira Gabriela Pugliesi.

Ainda segundo o estudo, apenas 55% das contas na rede social são mantidas por pessoas de verdade. Apesar do crescimento no número de atividades fraudulentas, é estimado que o mercado de influenciadores aumente em 15% até o fim do ano.