Tecnologia: Saiba como desativar notificações tipo balão no Galaxy com One UI 3

A interface One UI 3.0 da Samsung, que é baseada no sistema operacional Android, trouxe a novidade das notificações flutuantes. O recurso é parecido com as notificações do Facebook Messenger, nos quais basta tocar na bolha para responder a conversa, sem precisar abrir o app.

Porém o recurso não agrada todos os usuários, e pode ser desativado facilmente, através das Configurações do aparelho. Confira o passo-a-passo abaixo, feito pelo TechTudo, para ver como desativar ou reativar o recurso.









Vá até “Configurações” do celular. Em seguida, vá até “Notificações”;

Em “Notificações”, desça até achar a opção “Configurações avançadas”. Dentro do menu, escolha “Notificações flutuantes”;

Para desativar completamente, selecione a opção “Desativado”. Para reativar, escolha “Balões”. Na opção “Exibição de pop-up inteligente”, é possível escolher quais apps podem ter a funcionalidade.

Falaram que a nova att para o Android 11 One UI 3 para o A70 dps da att deixou o aparelho mais quente e que a bateria ta indo embora rápido, é vdd gente? �� — Anny ☁️ | Wangxian Au no �� (@CrazyofBL)

April 13, 2021





A interface One UI 3.0 é baseada no Android 11, porém traz alguns recursos exclusivos da Samsung. Segundo a empresa, o objetivo é tornar os aparelhos mais elegantes, práticos e interativos.

O update foi recentemente liberado para os modelos das famílias Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 10 e alguns aparelhos da série A e M, como o Galaxy M21S. As alterações mais marcantes foram a tela de bloqueio e os ícones.