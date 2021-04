Tecnologia: Samsung lança Galaxy M42, aparelho com entrada 5G

O lançamento do novo aparelho da linha Galaxy M, o M42, foi apresentado na Índia, e é o primeiromodelo da linha a trazer conexão móvel 5G. A tecnologia só é possível graças a Qualcomm. O dispositivo ainda conta com chip Snapdragon 750G, que conta com 6 a 8 GB de memória RAM e 128 GB para armazenamento.

O aparelho ainda conta com uma bateria de 5.000 mAh com recarga rápida de 15W. As câmercas traseiras são quádruplas, com sensores de imagem. A câmera principal é 48 MP e vem acompanhada de soluções auxiliares de 8 MP ultrawide, 5 MP para fotos com profundidade e um módulo de 5 MP macro. Já a câmera drontal é de 20 MP.

Samsung Galaxy M42. (Foto: Divulgação)



O aparelho ainda conta com sensor de digitais integrado e sistema Android 11. Na índia, será vendido por 21.999 rúpias (cerca de R$ 1.610) na versão de 6 GB, já o celular com 8 GB de memória sai por 23.999 rúpias (aproximadamente R$ 1.757).