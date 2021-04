Tecnologia: Samsung promete apresentar “o Galaxy mais potente” em evento online

A Samsung divulgou nesta semana o anúncio de seu mais novo produto. A empresa sul-coreana convidou o público em geral para a transmissão ao vivo para mostrar o “Galaxy mais poderoso até o momento”, de acordo com o comercial divulgado.

O evento, chamado “Galaxy Umpacked”, aumenta as expectativas pelo novo smarphone da companhia. No comercial, é possível captar algumas pistas do lançamento que está por vir, como um movimento que lembra a tampa de um notebook sendo aberto.









Dessa forma, muita gente nas redes sociais tem especulado que o produto será um novo Galaxy Book, notebook que faz parte da família de dispositivos da marca. No entanto, não é possível cravar com certeza sobre qual produto será anunciado.

A transmissão ao vivo vai acontecer no dia 28 de abril, a partir das 11 da manhã no horário de Brasília. Somente no evento será possível descobrir qual será a surpresa que a Samsung preparou para seus clientes e aficcionados por tecnologia.

O rumor de que se trata de um Galaxy Book — mais especificamente, um Galaxy Book Pro — começaram nas últimas semanas. O Brasil recebeu há pouco tempo um modelo mais básico e acessível do aparelho: o Galaxy Book S.