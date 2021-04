Tecnologia: Veja dicas de como deixar seu Android mais rápido

O Android é o sistema operacional de telefones mais usado em todo o mundo, e não tem nada pior do que ter um celular lento. O Terra deu 6 dicas de como deixar seu aparelho Android mais rápido. Confira:

Reinicie o aparelho

Muitas vezes, o celular fica ligado por muito tempo e acaba acumulando processos perdidos e muitos dados na cache, o que deixa o aparelho mais lento. Reiniciar ajuda o aparelho a limpar esses dados.









Verifique a versão do seu Android

A maioria dos aparelhos já vem configurada para atualizar automaticamente, porém nem sempre isso acontece. Para isso, siga os passos: Abra o aplicativo “Configurações” do seu telefone; Na parte inferior, toque em “Sistema Avançado”, “Atualização do sistema”; Se necessário, toque primeiro em “Sobre o telefone”; Seu status de atualização aparecerá, siga as etapas na tela.

Faça uma limpeza no armazenamento

É possível verificar a quantidade de armazenamento disponível no aparelho através das Configurações, que podem variar de aparelho a aparelho. A maioria dos telefones começa a dar problema quando têm menos de 10% de armazenamento disponível.

Faça um backup para um PC

Em muitas situações, o usuário não quer apagar completamente seus dados, como fotos ou vídeos. Uma alternativa é fazer um backup para um PC, ou um HD externo, da seguinte maneira: Crie uma pasta de backup no computador; Conecte o celular via USB no PC; Aguarde que seja feita a leitura do aparelho; Explore as pastas de arquivos; Selecione o que gostaria de salvar e transfira para a pasta no computador.

Feche apps que não estão sendo usados

É possível fechar um aplicativo através das Configurações da seguinte maneira: Entre em “Configurações”; Clique em “Apps”; Escolha o app alvo, abra a página dele; Desinstale ou clique em “Forçar Parada”.

Retorne o Android às configurações de fábrica

Caso nenhuma das dicas anteriores funcione, ainda é possível resetar o aparelho às configurações de fábrica. Lembrando que, ao fazer isso, todos os dados do telefone são apagados.