Tecnologia: WhatsApp libera ferramenta para acelerar velocidade do áudio; saiba como usar

O WhatsApp lançou uma nova ferramenta que irá ajudar os usuários que não gostam de ouvir áudios longos pelo aplicativo. Agora, qualquer usuário Android pode reproduzir os áudios em velocidade 1,5x ou 2x mais rápida que o normal.

De acordo com o time desenvolvedor do aplicativo, o objetivo é economizar o tempo ouvindo as mensagens de voz. A novidade já estava disponível na versão beta do aplicativo, porém agora qualquer usuário pode usar.









Para aumentar a velocidade do áudio, basta clicar no balão que corresponde ao áudio e selecionar entre as opções 1,5x ou 2x. Usuários do Twitter já estão comemorando a novidade, até elogiando Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que é dono do WhatsApp.

A opção está disponível na versão atualizada do app. Nota-se que a atualização não aparece para quem usa aparelhos com iOS, estando disponível apenas para usuários de aparelhos Android.

A atualização faz parte de várias mudanças que a empresa está trazendo para o app, incluindo uma que tira a capacidade dos usuários de serem avisados quando outra pessoa ouve o áudio que enviou (o sinal azul que indicava a visualização deixará de aparecer).