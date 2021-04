Tecnologia: WhatsApp também funcionará em conjunto com o bate-papo do Facebook

Além do Instagram e Facebook Messenger, o WhatsApp também funcionará em conjunto com o bate-papo do da rede social criada por Mark Zuckenberg. De acordo com o site WABetaInfo, especializado em atualizações do aplicativo em primeira mão, internamente a conexão entre o WhatsApp e o Facebook Messenger está sendo preparada, porém, ainda não tem uma data prevista para a atualização acontecer.

Até o momento os usuários das duas redes sociais, Instagram e Facebook Messenger já estão com os dois aplicativos integrados. Mas o que essa atualização tem de novo? Agora uma pessoa que não tem conta em uma das redes sociais pode conversar com quem tem conta em um dos aplicativos. Por exemplo, uma pessoa que está no Facebook pode conversar com um usuário do Instagram, e vice-versa.

WhatsApp e facebook devem ser integrados. (Foto: Reprodução)



Além da integração de WhatsApp e Facebook Messenger, no futuro também pode acontecer a integração entre Instagram e WhatsApp. Desde o dia 15 de abril os usuários do Facebook Messenger e Instagram já estão integrados.