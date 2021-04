Ted Lasso: 2ª temporada da série do Apple TV+ ganha trailer; veja!

Nesta terça-feira (20), o streaming Apple TV+ divulgou um trailer inédito para a 2ª temporada de Ted Lasso. A produção vai começar a distribuir seus novos episódios a partir de 23 de Julho.

Estrelada por Jason Sudeikis, a série de comédia ainda conta com Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Phil Dunster, Andrea Anders e Keeley Hazell no elenco principal.

Indo contra todas as probabilidades, a 1ª temporada de Ted Lasso fez bastante sucesso com o público quando estreou em agosto de 2020, partindo de uma premissa muito simples. A trama apresenta um inexperiente técnico de futebol americano que precisa salvar o time de uma empresária multimilionária.

Na próxima temporada, ao que tudo indica, o personagem principal precisará lidar com desafios ainda maiores em seu trabalho, além de contar com seu otimismo inerente.

Confira o trailer completo:

Ted Lasso: 1ª temporada da série foi indicada a diversos prêmios importantes

Contando com 10 episódios, a 1ª temporada de Ted Lasso rendeu bons resultados aos produtores, que foram indicados a diversas categorias de prêmios televisivos. Inclusive, Jason Sudeikis venceu as últimas edições do Screen Actors Guild Award e do Globo de Ouro por sua atuação na série.

O prêmio do sindicato dos roteiristas, Writers Guild Awards, também condecorou a produção com o título de Melhor Nova Série e Melhor Série de Comédia. No Critics Choice Award, Sudeikis e Hannah Waddingham também foram premiados.

Dessa forma, as expectativas são grandes para o lançamento da 2ª temporada, tendo em vista que o time comandado por Ted Lasso acabou sendo rebaixado. De alguma forma, todos precisarão encarar a situação de um jeito diferente para conseguirem superar suas próprias adversidades.

Vamos aguardar por mais novidades!