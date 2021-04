“Teimosia” pesa e Ceni vai com 7 mudanças contra o La Calera nesta 3ª; Everton Ribeiro não deve sair do time titular

A maratona de maio promete trabalho redobrado a Rogério Ceni no Flamengo. No calendário que inclui fases finais do Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Mengão fará dois jogos por semana durante o próximo mês. Isso sem contar as viagens para fora do país, o que faz com o técnico rubro-negro antecipe o rodízio do elenco.









Rodar seu grupo já vem sendo uma realidade de Ceni no Estadual, que tem surtido efeito já que o clube se sagrou campeão da Taça Guanabara no último fim de semana com vitória sobre o Volta Redonda. No jogo vencido por 2 a 1, o técnico promoveu uma equipe mista, com direito a 7 mudanças do esquedrão ideal que joga a Libertadores, por exemplo.

Na lateral direita, Matheuzinho assumiu a vaga de Isla, Renê a de Filipe Luís, Gustavo Henrique e Bruno Viana formaram a dupla de zaga, enquanto que Willian Arão retornou ao meio de campo, o que agradou grande parte da torcida. Vitinho, Michael e Pedro completaram as demais mudanças no time que entrou desde o início.

Em recuperação de uma fibrose na coxa direita, Rodrigo Caio não treinou com os demais companheiros e será baixa no jogo desta terça-feira (27) contra o Unión La Calera.

Arão deve retornar ao miolo de zaga pela segunda rodada da Libertadores (Foto: Juan Ignacio Roncoroni – Pool/Getty Images Argentina)



A tendência é que Ceni insista na escalação tradicional no duelo contra os chilenos às 19h15 (horário de Brasília), no Maracanã. O treinador deve iniciar com a mesma equipe que venceu o Vélez Sarsfield na última semana por 3 a 2, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores.

Arão deve retornar ao miolo de zaga junto de Gustavo Henrique, que deve ganhar sequência na defesa. O camisa 2 vem ganhando respaldo de Ceni mesmo tendo falhado no primeiro gol do Vélez na Argentina, quando errou no bote do cruzamento para Janson. A origem do segundo também veio de lance infeliz do zagueiro rubro-negro.

Everton Ribeiro vem devendo no time titular do Mengão (Foto: Juan Mabromata – Pool/Getty Images Argentina)



A provável escalação do Flamengo deve ser:

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.