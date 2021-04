‘Tem futebol para jogar em qualquer equipe’

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 1, no último sábado (24) e ficou com o título da Taça Guanabara. Durante a partida, uma rápida confusão aconteceu envolvendo Alef Manga e alguns jogadores rubro-negros.

Logo após o empate do Voltaço, a sensação passou por Gabigol e falou algo para o camisa 9 do Flamengo. Em seguida, os companheiros foram atrás de Alef. O lateral Renê foi um dos mais exaltados e pediu respeito. Após a partida, Bruno Henrique explicou.

De acordo com o camisa 27, tudo o que aconteceu foi discussão de jogo. Segundo Bruno Henrique, que rasgou elogios a Alef Manga, a questão fica apenas dentro das quatro linhas e foi resolvida.

“Foi discussão de jogo, todo mundo sabe, acontece. Nada além do que acontece no jogo, fica dentro do campo. Ele já conversou com o Gabriel também, eu falei com ele. Ele está despontando no futebol. Falei para ele, futebol ele tem para jogar em qualquer time”, disse o camisa 27, ao Cariocão.

Alef Manga é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Até o momento, o jogador anotou nove gols com a camisa do Volta Redonda.