“Tem que aproveitar o momento”; Muricy Ramalho rasga elogios a Daniel Alves e indica qual posição o jogador deveria atuar para voltar à Copa do Mundo

O São Paulo está há 8 jogos invicto. E quem vem sendo fundamental para esse bom momento vivido pelo Tricolor é Daniel Alves. Com a lesão de Orejuela, contratado recentemente pelo Soberano, o camisa 10 vem mostrando no setor porque foi um dos jogadores mais vitoriosos na Europa

. De acordo com o coordenador técnico Muricy Ramalho, em uma entrevista para o programa Cadeira Cativa, o medalhão jogar na ala direita é o caminho para o profissional voltar à Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

“Preferência de onde o Daniel joga é do técnico, do Crespo. Mas gosto de futebol, observo e vivo disso. Tem de olhar com carinho os dois lados: o Daniel e a seleção brasileira. Hoje temos muita dificuldade de lateral na Seleção. O Danilo (da Juventus) com altos e baixos, e poucas opções nesse lado. Aí você olha o dia a dia, que, infelizmente vocês não estão vendo porque está fechado, a parte física. O mais importante que vejo no Daniel é o fisico, porque bola ele joga muito”, disse Muricy, que também rasgou elogiou para a parte física de Daniel Alves.

“A parte física está muito bem. A quilometragem dele é 12 a 13 (quilômetros percorridos por partida. É muito forte. Você vê que ele corre para trás também e é difícil, né, o cara vai lá na frente e volta. Trabalha muito no dia a dia, a parte muscular para jogadores assim é fundamental”, prosseguiu.

Daniel Alves pode voltar a Copa do Mundo se jogar na lateral, afirma Muricy Ramalho. Foto: Rubens Chiri/ São Paulo



“Já ouvi ele falar há uns tempos que queria estar no Qatar. Acho que ele está em grande forma e tenho certeza que o Tite está olhando com carinho, porque as condições físicas dele são impressionante. O que ele faz no dia a dia e nos jogos… voltou para uma posição na qual o campo fica grande e termina o jogo inteiro. No treino parece um menino. Acho que se tem uma posição que pode ir para a Copa do Mundo é na lateral. Então ele tem que aproveitar esse momento e jogar aí. Mas isso quem decide não sou eu, não. Só estou dando um palpite de torcedor”, concluiu Muricy.

Já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista e com a vaga muito bem encaminhada na Libertadores, o São Paulo volta a campo neste domingo (2), às 22h 15 para tentar quebrar um tabu na Neo Química Arena, diante do Corinthians.