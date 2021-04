Neste sábado (17) o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela rodada 10 da fase de grupos do Campeonato Carioca, e com o resultado disse adeus às chances de classificação à semifinal para disputar o título estadual. Após a partida, o ex-volante e ídolo do clube Carlos Roberto, que comenta as partidas na “Botafogo TV“, falou sobre a necessidade do Glorioso contratar novos reforços, e de qualidade.

“É uma camisa pesada, o pessoal do Botafogo que contrata é sabedor disso. Tem que contratar jogador que seja bom e tenha personalidade, porque é uma camisa pesada, de tradição. Há um clichê por aí de que tem que contratar jogador de Série B, porque vai jogar a Série B. Tem que contratar jogador bom, com qualidade para jogar no Botafogo! É isso que a gente quer”, começou por dizer, durante a transmissão da TV do clube.

Ainda em relação ao desempenho do clube carioca no clássico, Carlos Roberto afirmou que viu os jogadores do Botafogo sem confiança em campo, o que para ele é preocupante.

“O Botafogo não chegou perto de ganhar o jogo e isso preocupa bastante. Vemos jogadores inseguros, sem confiança. Você nota que os jogadores não se movimentam para receber a bola. Tem que ter confiança para jogar”, completou.

Com o resultado, o clube carioca ainda chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem vitória na temporada. No meio de semana, a equipe do técnico Marcelo Chamusca ainda foi eliminada na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC-RN, após derrota nos pênaltis.

A derrota para o Fluminense deixou o Glorioso na sétima colocação do estadual, com 12 pontos, e sem mais chances de alcançar o G-4, mesmo ainda faltando um jogo para o desfecho da fase de grupos.

Rebaixado no último Campeonato Brasileiro, o clube disputará a Série B este ano. A estreia na competição está marcada para o dia 29 de maio, contra o Vila Nova-GO, fora de casa.