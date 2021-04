‘Tem que perguntar pro Mancini o motivo’

Contratado por cerca de R$ 23 milhões no começo de 2020, o atacante Luan teve muitas dificuldades para se firmar como titular no Corinthians e acabou se transformando em uma das grandes decepções da torcida alvinegra. Nem mesmo a chegada de Vagner Mancini mudou esse cenário e o camisa 7 se mostra chateado.

“Quando o Corinthians me contratou eu quis muito vir pra cá. Era meu sonho desde moleque e tendo essa oportunidade eu sabia que seria a chance da minha vida”, afirmou em entrevista ao programa Arena SBT.

Na sequência, reclamou da falta de oportunidades que ocasionaram em “não ter ritmo de jogo” e questionou o técnico Vagner Mancini.

Luan durante jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão Gazeta Press

“Se perguntar pra qualquer jogador isso faz falta, o ritmo de jogo. Mas tem que perguntar pra ele (Mancini) porque eu não tenho oportunidade de jogar. Se eu não me engano, sou o único ali da frente que não teve sequência de jogos. Eu fico chateado por não jogar. Fico triste de estar no meu time de coração e não ter oportunidade. Eu sei o que a diretoria fez para me contratar”, completou.