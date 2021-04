‘Tem que ser tri do Mundial ou está f***’

Daniel Alves sempre foi um jogador sem papas na língua durante as entrevistas. E ele carrega o perfil quanto o assunto é Instagram, com respostas sinceras e impactantes, como a última sobre a torcida tricolor.

O jogador do São Paulo abriu no seu perfil oficial uma caixa de pergunta e respondeu os questionamentos dos seguidores. Desta vez, a pergunta foi sobre a impaciência da torcida tricolor, algo que não passou batido pelo camisa 10.

