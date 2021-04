“Tem sido um ano dificil”; Piqué desabafa após titulo do Barcelona e acredita em dias melhores em breve

O Barcelona goleou o Athletic Bilbao por 3 a 1 na tarde deste sábado (17) e conquistou mais uma Copa do Rei. Quem comemorou bastante o título dos Culés foi o zagueiro Gerard Piqué. De acordo com o defensor, o time catalão teve um ano muito difícil e até por isso ressaltou importância de ‘levantar’ depois das ‘quedas’ que tiveram no decorrer da temporada.









“Tem sido um ano difícil, um pouco como na vida, às vezes você cai e tem que se levantar. A equipe teve a capacidade de reverter a situação e, a partir de 2021, voltamos mais fortes. Jogamos bem na maioria das partidas e isso traz resultados“, disse ele para a ‘Telecinco’. O medalhão acredita em uma volta por cima do Barça já na próxima temporada.

“Estou muito feliz, muito feliz pela equipe, pelos veteranos, mas também por todos os jovens que surgiram durante este ano e que não desistiram nos momentos difíceis. Com muita esperança de conquistar títulos. É como recomeçar, fazer um reset”, finalizou.

Agora cheguei lá. Estava a levar o caso para o futebol e a pensar no Piquet do Barcelona. — FeRnAnDo (@evoluicomigo)

Embora tenha sido uma temporada complicada, o Barcelona ainda tem chances de levantar mais um caneco em breve. Atual terceiro colocado da La Liga, os Culés estão apenas 2 pontos atrás do líder Atlético de Madrid.