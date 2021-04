O presidente Julio Casares admitiu nesta quinta-feira que os dias de Helinho como jogador pertencente ao São Paulo estão contados. Emprestado ao Red Bull Bragantino, o meia-atacante vem tendo grandes atuações, se tornando titular rapidamente, e será adquirido em definitivo graças a uma cláusula presente no contrato que dá o direito de o clube do interior paulista exercer a compra por um valor estabelecido.

“Nós já temos a sinalização do Red Bull Bragantino de que será exercida a compra, não sabemos a data, tem prazo até o final do ano, mas temos essa sinalização. É um grande jogador, o São Paulo irá permanecer com um percentual do seu direito econômico e nós acreditamos muito que essa é uma linha de conclusão muito próxima, até porque é importante pro planejamento. Assim como o Red Bull Bragantino é um clube muito bem planejado, o São Paulo caminha nesse sentido”, afirmou Julio Casares em entrevista à Goal.

Helinho vem sendo peça-chave no esquema do técnico Maurício Barbieri (Foto Ari Ferreira)

A venda de Helinho é importante para que o São Paulo consiga amenizar as dívidas. Embora a diretoria não revele valores, uma negociação envolvendo o meia-atacante certamente aliviaria de certa forma o caixa do Tricolor, um clube que atualmente vem tentando pagar dívidas e, por isso, deverá vender jogadores que não fazem parte de seus planos.

Esse não é o primeiro jogador revelado São Paulo que o Red Bull Bragantino decide contratar. O lateral-esquerdo Weverson também foi adquirido em definitivo após ser emprestado pelo Tricolor na temporada passada.

Curiosamente, o Red Bull Bragantino conta com alguns atletas que já passaram pelo São Paulo. No atual elenco são cinco: Ytalo, Lucas Evangelista, Edimar, Weverson e Helinho.