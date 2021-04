‘Temos comido alguns limões, mas faremos deles uma limonada’

Atual campeão da América, o Palmeiras começou a sua campanha de 2021 na Conmebol Libertadores com vitória, muito sofrida, por 3 a 2 contra o Universitario-PER, nesta quarta-feira, em Lima, em duelo válido pelo grupo A.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira comentou a vitória suada do alviverde, mesmo com um homem a menos em campo.

“Acho que até a expulsão, fizemos um jogo extraordinário, muita organização com bola e equilíbrio. Uma equipe que arriscou muito. Luan fez um grande jogo, Alan, que acabou por cometer um erro mas faz parte. Chegamos com muita gente à área. Futebol é isto. Uma expulsão, que nasce um gol. Em cinco minutos, o jogo muda”. analisou.

“O certo é que os jogadores são guerreiros. Temos comido alguns limões ultimamente, mas faremos deles uma limonada. Foi o que fizemos hoje. Com a ajuda dos jogadores que estavam no banco. Quando acreditamos muito, atraímos o que pensamos. Sinceramente, pelo que foi nos 90 minutos, teríamos que sair com a vitória. Perdemos muitos gols. Era um jogo para ficar resolvido na primeira parte”

O time paulista tinha o controle do jogo e abriu 2 a 0 com facilidade, mas a expulsão de Alan Empereu animou os peruanos, que fizeram dois gols num espaço de 3 minutos e empataram. Porém, no último lance, Renan fez de cabeça o terceiro gol alviverde.