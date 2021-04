“Temos que aceitar”, diz abatido Gomez após derrota nos pênaltis contra o Defensa

Superado pelo modesto Defensa y Justicia, o Palmeiras acabou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana na noite desta quarta-feira. Abatido logo após a derrota por 4 a 3 nos pênaltis sofrida no Estádio Mané Garrincha, o zagueiro Gustavo Gomez pouco falou.

No primeiro tempo, Raphael Veiga abriu o placar e Braian Romero empatou. Na etapa complementar, Matias Viña acabou expulso e Benitez virou nos acréscimos. Na prorrogação, Romero também recebeu cartão vermelho e Gomez perdeu pênalti. Nas cobranças, Luiz Adriano e Weverton erraram.

Um dos principais jogadores do Palmeiras, Gomez teve desempenho ruim em Brasília. Além de perder a chance de empatar na prorrogação, resultado que daria o título ao time alviverde, o zagueiro paraguaio ainda tomou uma bola nas costas no lance que originou o primeiro gol do Defensa y Justicia.

Gomez disputou a decisão da Recopa como capitão e foi o responsável por conceder a entrevista à Conmebol TV ainda no gramado. Questionado sobre a razão de o Palmeiras não ter apresentado o mesmo futebol da recente partida contra o Flamengo, ele fez apenas um breve comentário.

“Acho que foi um jogo parelho. O futebol é assim. É muito difícil falar agora, mas o futebol é assim. Temos que aceitar, trabalhar e pensar no campeonato seguinte. Temos Paulista, Libertadores, Brasileiro. É trabalhar para seguir melhorando sempre”, disse Gomez na única pergunta da entrevista.

O Palmeiras não terá muito tempo para lamentar a perda do título continental. Em sua retomada no Campeonato Paulista, o time alviverde volta a campo para enfrentar o rival São Paulo às 22 horas (de Brasília) desta sexta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada.