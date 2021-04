“Temos que deixá-lo tranquilo”; Zidane volta a rasgar elogios a Vinicius Júnior, mas quer blindar o atacante para as decisões

Terceiro colocado do Campeonato Espanhol, apenas três pontos do líder Atlético de Madrid, o Real Madrid ganhou uma arma importante para o duelo contra o Barcelona, que será realizado neste sábado (10), às 16h, no estádio Alfredo Di Stéfano: Vinicius Júnior. O atacante brasileiro, que foi o protagonista dos madridistas diante do Liverpool, da Inglaterra, é a esperança dos merengues para o duelo contra o rival. No entanto, Zidane quer blindá-lo para que possa continuar desempenhando um futebol acima da média.









“Estamos felizes com ele. Está muito bem, trabalha, é muito jovem. Temos que deixá-lo tranquilo, e isso me alegra, porque há muito ruído, mas ele está concentrado no que faz”, destacou o treinador, que também fez elogios ao zagueiro Éder Militão.

Por fim, Zidane foi questionado sobre a possibilidade de título do Campeonato Espanhol faltando poucas rodadas para o fim. O comandante do maior vencedor da competição acredita que para levantar o caneco, será necessário não perder mais, porém, embora seja difícil, o treinador acredita que o clube pode conseguir.

Vinicius Júnior em ação pelo Real Madrid. Foto: Getty Images



“Não derrota não dá fim às chances. E não estou pensando nisso. Vamos ver ao fim do jogo, mas estamos otimistas e vamos dar tudo em campo. São mais três pontos, como contra o Eibar e o Cádiz”, definiu “Zizou”.