Derrotado pela Inter de Limeira na noite desta quinta-feira, o Palmeiras corre risco de cair logo na primeira fase do Campeonato Paulista. Após a partida disputada no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira foi sincero ao falar sobre sua maneira de enxergar o torneio estadual.

“Quando acabou a temporada, eu e a direção tivemos uma conversa muito séria em relação a esse campeonato. Pela primeira vez hoje é que estou a assumir isso: é uma competição única e exclusivamente para dar oportunidade aos mais novos. Mas, sempre que jogamos, joga o Palmeiras”, declarou.

A três rodadas do final da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás de Red Bull Bragantino (21) e Novorizontino (18). Apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final do torneio.

“Se jogarem Papagaio e Newton, vão cobrar o mesmo do que se jogassem Rony e Luiz Adriano. Portanto, nosso objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar. Queríamos ganhar aqui. Infelizmente, não conseguimos e estamos pagando uma fatura cara nessa competição, pela energia que está tirando de todos nós”, completou.

O Palmeiras enfrenta o Santo André neste domingo e, na terça-feira, já visita o Defensa y Justicia, pela Copa Libertadores. Questionado sobre a possibilidade de escalar os titulares no Campeonato Paulista, Abel Ferreira começou a responder antes mesmo de ouvir o final da pergunta.

“(Os titulares) não vão jogar contra o Santo André. Andamos aqui a não ser verdadeiros com nossos fãs. Não jogamos com a equipe sempre na máxima força. É impossível. Vamos lutar pelo Paulista, mas com time sub-20”, reconheceu. “Temos que falar a verdade aos torcedores que, se calhar, já mereciam ter ouvido isso há mais tempo”, acrescentou.