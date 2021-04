“Temos que reforçar o grupo”; Portaluppi não desiste de trazer jogadores para o Grêmio e promete força-tarefa durante viagem ao Equador por reforços

Com um golaço de Léo Chú, o Grêmio voltou a vencer o Internacional por 1 a 0 neste sábado (3) e aumentou sua hegemonia no clássico gaúcho. Quem está contente com o triunfo é Renato Portaluppi. Desde que reassumiu o Imortal em 2016, o Tricolor dos Pampas ganhou nove, empatou oito e perdeu três, o que dá um aproveitamento de 58,33%.











No entanto, a vitória sobre o arquirrival já é passado para o comandante, que a partir de agora, tem ao menos duas preocupações: a partida de ida da 3ª e última fase da Pré-Libertadores contra o Independente Del Valle e a missão de indicar reforços para o Imortal. Na visão de Portaluppi, é preciso trazer novos reforços para qualificar o elenco para a temporada, que será tão desafiadora como foi em 2020. Até por isso, durante a viagem para o Equador, ele ligará para alguns jogadores. O Tricolor dos Pampas está atrás de um goleiro, um meio-campista, um atacante e, existe a possibilidade de ir atrás de um zagueiro.

“Estamos atentos e na viagem mesmo eu vou com o Amodeo, vou falar com o presidente novamente. Romildo está um pouco sentido com as críticas feitas a ele. Mas ele é competente, está ao nosso lado. E tudo que a gente decide é para o bem do clube. Nessa viagem, provavelmente, vou fazer mais umas ligações. Não vamos trazer só jogadores tops, temos que reforçar o grupo”, disse Renato.

Rafinha foi o primeiro reforço apresentado pelo Grêmio até aqui. Foto: Lucas Uebel/ Grêmio



Até aqui o Grêmio acertou as contratações do lateral-direito Rafinha e do volante Thiago Santos. O clube negociou com Rafael Carioca, sondou Everton Cebolinha, consultou Douglas Costa e ofereceu pré-contrato a Rafael Borré. Destes, de acordo com o Uol Esporte, somente o camisa 11 do Bayern de Munique ainda não está completamente descartado. Um dos motivos que o Imortal vem deixado de contratar atletas é pelo fato das negociações estarem vazando. Até por isso, a diretoria vai usar o tempo que estiver fora do Rio Grande do Sul para poder fazer suas tratativas de forma mais tranquila.

“Eu sempre falo que as coisas que acontecem no CT têm que ficar no CT do Grêmio. Quando as coisas saem do CT, prejudicam. Eu tenho cobrado bastante das pessoas aqui dentro. Que as coisas não podem sair do CT para Arena ou para rua. É muito ruim para todo mundo. O jogador fica mais valorizado e isso tem prejudicado bastante. A gente está tentando corrigir isso, fazer com que as coisas não saiam do clube. Estamos no mercado, nós vamos reforçar o nosso grupo. O que a gente pede é um pouco de paciência ao torcedor. O presidente vai contratar. Tem muita gente exagerando nas críticas ao presidente”, declarou Portaluppi.