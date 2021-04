O Real Madrid conseguiu superar os desfalques do time titular, segurou o empate contra o Liverpool e garantiu sua vaga nas semifinais da Uefa Champions League. No final da partida, Casemiro destacou a força do elenco merengue, mesmo com adversidades.

“Sinceramente hoje demonstramos que temos uma equipe. Era um jogo complicado, com um rival que joga numa intensidade incrível, com grande treinador, e hoje demonstramos ter equipe. E assim se ganha títulos. Ramos e Varane fora, jogadores fundamentais, e hoje eles (Militão e Nacho) demonstraram que podem. Demonstramos que com muito trabalho pode conquistar tudo”, disse à TNT Sports.

O volante brasileiro ainda elogiou um jogador em especial. Destaque no jogo de ida com dois gols marcados, Vinicius Júnior foi exaltado por Casemiro, que disse que, às vezes, esquece que ele tem 20 anos.

“Vini tem 20 anos, e muitas vezes o futebol esquece isso. Hoje você joga no meio de tantos jogadores e acaba esquecendo que Vini tem 20, Rodrygo tem 19, Militão tem 22-23. Ele vem demonstrando que pode, sim, jogar nessa equipe”, avaliou.

“Garoto tem humildade, sabe que precisa continuar trabalhando. Mas não pode perder a essência, de alegria na perna, no 1 contra 1. Não podemos colocar tanta pressão nele, é um grande jogador. Temos um grande jogador por muito tempo no Real Madrid”, declarou.

O Chelsea, próximo adversário merengue, também foi analisado por Casemiro, destacando o crescimento do time nas últimas semanas e o que é preciso ser feito dentro de uma semifinal.

“Trabalho segue, estamos pensando na liga, queremos ganhar também. É ter humildade. Demos um passo importante, mas não conquistamos nada. Sabemos que Chelsea tem todos os méritos, um grande treinador, tem um grande respeito nosso”, afirmou.

“É uma semifinal, não existe segredo. Jogo de detalhe, determinado no detalhe. Não estamos pensando no Chelsea, mas na liga. Eles estão crescendo, tem todos os méritos, jogadores de alto nível. É uma semifinal de Champions League, não tem para onde correr. É detalhe, 50-50, não tem favorito. Quem errar menos vai ganhar o jogo”, finalizou.