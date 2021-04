Temperatura Máxima: Globo exibe “Histórias Cruzadas”, com as atrizes Viola Davis e Octavia Spencer

Na tarde deste domingo (25), a Globo exibirá o filme “Histórias Cruzadas”, com as renomadas atrizes, Viola Davis e Octavia Spencer. Ambas foram indicadas ao Oscar e Globo de Ouro pela atuação na película, que aborda a questão da desigualdade racial entre as mulheres no Mississippi, nos Estados Unidos nos anos 60.

O filme foi lançado em 2011 e se manteve no primeiro lugar nas bilheterias americanas. Arrecadou em três dias cerca de 14,2 milhões, e enquanto ficou em cartaz teve um retorno de 216 milhões de dólar. A película foi elogiada pela crítica, e venceu algumas premiações, como: Melhor Elenco, Melhor Atriz (Viola Davis) e Melhor Atriz Coadjuvante (Octavia Spencer) no Screen Actors Guild Award e Melhor Atriz Coadjuvante (Octavia Spencer) no Golden Globes e Oscar.









A história se passa nos anos 1960, quando a jovem Skeeter retorna para a sua cidade, no interior do estado de Mississipi e decide virar escritora, a ideia do seu livro é abordar a questão da desigualdade racial que se passa em sua cidade, para isso, ela começa a entrevistar domésticas negras que trabalham na criação dos filhos da elite branca.