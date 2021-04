‘Tenho maior orgulho de ter amigos negros’, diz Rodolffo após aula de Fátima · .

Convidado do Encontro nesta terça-feira (13), Rodolffo voltou a ser questionado sobre a fala racista com João Luiz Pedrosa no BBB21. O sertanejo recebeu de presente de Fátima Bernardes três livros para aprender mais sobre o antirracismo e prometeu que vai ler todos eles. Enquanto falava sobre o tema, o cantor reafirmou que tem muitos negros.

“Algumas das pessoas que mais amo nessa vida, tanto família quanto amigos, são negros. Tenho o maior orgulho de ter muitos amigos, você entendeu? Não tem distinção de cor de pele, de situação financeira. Detesto esse negócio”, soltou Rodolffo.

O artista participou do programa por chamada de vídeo ao lado de sua dupla sertaneja, Israel. No estúdio, Fátima Bernardes mostrou que tem todos os três livros que pediu para serem entregues para o participante do BBB21: Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro; Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus; e Torto Arado, de Itamar Vieira Junior. “Eu leio e marco mesmo, penso e reflito”, comentou a apresentadora.

“A gente vai aprender muito com esses livros. Uma coisa que foi muito falada é que a informação tá aí, a internet tá aí e a gente como artista tem que saber dessas coisas. Mas isso não foi discutido por muita gente, muita gente não teve essa informação. A gente não discutiu isso em casa”, explicou Israel.

“Nós estudamos em escola pública a vida inteira, não foi discutido isso nas escolas na época que a gente estudava”, justificou o sertanejo. “O que é um erro”, concordou Fátima Bernardes. “Aliás, na escola, talvez naquela época, fosse um dos principais lugares de bullying e racismo”, alegou Rodolffo.

“Nos dias de hoje, é o que a gente fala, não basta mais a gente ter amigos ou a gente conviver e trabalhar [com pessoas negras], a gente tem que ajudar e estar junto nessa luta sabendo o que eles precisam para que a gente possa de alguma maneira colaborar”, ensinou a apresentadora do Encontro.

“A gente colabora não fazendo mais e recriminando aquele colega que manda aquela piada no grupo de WhatsApp ou em outro lugar”, disse Fátima. “Em relação ao machismo, ao racismo é muito importante a gente estar atento. A gente pode achar que só a nossa fala, mas as pessoas ficam muito sobrecarregadas desse tipo de comportamento e chega uma hora que as pessoas não aguentam mais realmente”, reforçou a jornalista.

Rodolffo concordou: “Só a situação de magoar outra pessoa já é chato, então precisa de empatia. Não é legal magoar outra pessoa, de qualquer natureza que seja”. Fátima complementou: “E Rodolffo, se a gente não fez com intenção e a pessoa se magoou, a gente tem mais é que falar desculpa e vamos melhorar nisso”.

