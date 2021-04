“Tenho muita sorte de estar aqui”; Zidane se irrita com perguntas e debocha de reporter durante coletiva

O Real Madrid pode assumir a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (18) caso vença o Granada fora de casa. Esse é o melhor momento do time madridista na temporada. Mesmo conquistando resultados expressivos com os merengues, alguns jornalistas questionaram o francês durante sua entrevista coletiva após a classificação diante do Liverpool, se existe mais sorte do que sucesso nas partidas em que o time espanhol vem se sobressaindo sobre os adversários. O experiente comandante não gostou nenhum pouco da pergunta.









“É verdade que tenho muita sorte de estar aqui, mas não acho que seja um desastre como técnico. Não sou o melhor também. É importante colocar paixão e eu sei onde estou”, disse ele, que completou pedindo mais assuntos sobre futebol aos repórteres.

“Fala-se muito aqui, gostaria de falar mais sobre futebol com você e não sobre essas coisas.” Analisou o treinador que também afirmou que estar no futebol é sua paixão e por dá o seu máximo todos os dias para que tenha sucesso ao lado de sua equipe.

“Gosto do que faço todos os dias e depois trabalho. Estes jogadores ganharam muito mas querem sempre mais e isso é ótimo para um treinador. Sabemos sofrer e para ganhar temos que fazer isto”, finalizou.