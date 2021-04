‘Tenho sorte de estar aqui’

Em entrevista coletiva neste sábado (17), antes da partida do Real Madrid contra o Getafe, neste domingo (18), pela rodada 31 de LaLiga, o técnico Zinedine Zidane foi irônico ao responder se considera ter “sorte” por ser o técnico do Merengue. Na visão do francês, ele não é o melhor, mas também não é um “desastre” como comadante da equipe espanhola.

“É verdade que tenho muita sorte de estar aqui, mas não acho que seja um desastre como técnico. Não sou o melhor também. É importante colocar paixão e eu sei onde estou”, respondeu Zizou, que ainda fez um pedido aos veículos de imprensa que marcaram presença na entrevista.

“Fala-se muito aqui, gostaria de falar mais sobre futebol com você e não sobre essas coisas.”, prosseguiu.

Ainda sobre as suas virtude como treinador, o ex-jogador deixou claro que tudo o que faz é porque gosta e ainda citou o empenho dos seus jogadores no Real.

“Gosto do que faço todos os dias e depois trabalho. Estes jogadores ganharam muito mas querem sempre mais e isso é ótimo para um treinador. Sabemos sofrer e para ganhar temos que fazer isto”, finalizou.

No Campeonato Espanhol, o Merengue ocupa atualmente a segunda colocação, com 66 pontos, um a menos do que o Atlético de Madrid, que lidera a competição. Já o Barcelona, seu arquirrival, é o 3º na tabela com 65.