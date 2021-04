O Bayern de Munique vai para Paris enfrentar o PSG nesta terça-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Com a derrota por 3 a 2 em casa, os bávaros precisam vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória pelo mesmo placar da primeira partida leva o confronto para as penalidades máximas. Com isso, Thomas Muller explicou como os alemães vão abordar a decisão.

“Nós vamos abordar este jogo como normalmente fazemos. É importante balancear os riscos nas situações individuais. Nós não vamos só para o ataque desde o início, mas tentaremos fazer um gol cedo”, afirmou o atacante em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Sobre ter perdido o jogo de ida mesmo tendo finalizado mais de 30 vezes, Muller disse que o time precisa tomar melhores decisões.

“Nós ficaríamos felizes de ter tantas chances (como na ida). Precisamos tomar melhores decisões nos momentos críticos. Fizemos algumas análises e espero que podemos implementá-las”, ressaltou.

Autos de um dos gols do Bayern na Allianz Arena, Thomas Muller ainda mostrou confiança na classificação do Bayern.

“Infelizmente tivemos algumas lesões, mas sentimos que temos a qualidade e a capacidade mental para virar o jogo”, afirmou o jogador.

Na atual temporada, Muller disputou 37 partidas, marcou 14 gols e distribuiu 19 assistências.