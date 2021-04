Sergio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, publicou uma coluna no site da revista Crusoé nesta sexta-feira (9) em que declara que votaria no humorista Danilo Gentili em uma possível disputa ao cargo de presidente do Brasil.

O comentário foi feito em um trecho do texto elogioso ao programa Manhattan Connection, da TV Cultura. “O ambiente descontraído, a qualidade dos âncoras, a relevância e a heterogeneidade dos convidados têm sido um atrativo. Em um deles, quase foi lançada a candidatura presidencial do Danilo Gentili –que, aliás, teria o meu voto”, escreveu Moro.

Na quinta-feira (8), o apresentador do The Noite havia declarado apoio ao ex-juiz em entrevista ao programa Papo Antagonista ao ser perguntado sobre quem seria o seu candidato ideal para as eleições de 2022.

“O Moro seria legal. Mas eu também entendo que o Sérgio Moro é um jurista, não é um político. Mas acho que é isso que tem que acontecer. Uma boa mudança de mentalidade é o povo brasileiro, o eleitor, entender que precisa colocar lá não-políticos”, respondeu Gentili.

Sem deixar claro se é uma intenção real ou apenas mais uma piada, o apresentador do The Noite tem feito posts sobre o tema. “Eu quero Eduardo Jorge e Cabo Daciolo no meu governo”, publicou hoje em seu Twitter. Em outro tuíte, escreveu: “Quando eu for eleito, a minha primeira entrevista como presidente será no Flow Podcast”. Na ficção, o humorista já interpretou um político corrupto na série satírica Politicamente Incorreto (2014).

Segundo informações da coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo, o MBL (Movimento Brasil Livre) contratou uma pesquisa de opinião do IPE (Instituto de Pesquisa e Estratégia) para testar o nome de Gentili como candidato à presidência. O ex-CQC alcançou 4% das intenções de voto, empatado com nomes como Luciano Huck e João Doria.

Na última terça-feira (6) Danilo obteve uma vitória na Justiça, que anulou a sua condenação por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) em 2019. No dia seguinte, o ministro do STF Alexandre de Moraes negou, pela segunda vez, o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) para banir o comediante do Twitter.

O comentário de Moro dividiu opiniões no meio político. O deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota-SP) publicou no Twitter: “Sergio Moro declarando voto no Danilo Gentili. Estão deixando a gente sonhar!”.

Já o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) escreveu: “Moro é tão patético que resolveu declarar voto para Danilo Gentili. Devem ter combinado de inverter os papéis: Gentili presidenciável e Moro comediante ruim”.

Veja abaixo os posts:

Eu quero o @EduardoJorge e o @CaboDaciolo no meu governo

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) April 9, 2021

Quando eu for eleito a minha primeira entrevista como presidente será no @flowpdc com @igor_3k e @monarkhttps://t.co/TFfEcE0eLQ

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) April 9, 2021

Moro é tão patético que resolveu declarar voto para Danilo Gentili. Devem ter combinado de inverter os papéis, Gentili presidenciável e Moro comediante ruim.

— Ivan Valente (@IvanValente) April 9, 2021

Sergio Moro declarando voto no Danilo Gentili. Estão deixando a gente sonhar!!!

— Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) April 9, 2021

