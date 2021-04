Termomecanica anuncia empregos em São Paulo; veja cargos

A Termomecanica anuncia empregos para a função de Técnico de Manutenção. São várias oportunidades com salários que podem chegar a R$ 5 mil. Todas as vagas geram benefícios aos contratados. Veja, a seguir, como se inscrever e garantir a carteira assinada!

Termomecanica anuncia empregos para Técnico de Manutenção

A Termomecanica está divulgando vagas de empregos disponíveis no município de São Bernardo do Campo. No total, foram divulgadas várias oportunidades para a função de Técnico de Manutenção, com faixa salarial de R$ 4 mil a R$ 5 mil. Além da remuneração, os contratados também receberão alguns benefícios. Confira quais são eles, a seguir!

Vale alimentação;

Auxílio fretado;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale transporte;

Previdência privada;

Auxílio farmácia.

Os contratados também terão acesso a participação nos lucros e seguro de vida. Os candidatos que desejam concorrer às vagas divulgadas pela corporação, devem possuir ensino técnico completo, NR-10 atualizado e disponibilidade para exercer a função dentro da escala 6×2. É desejável que os candidatos possuam curso de CLP.

As principais responsabilidades do Técnico de Manutenção na empresa serão prestar a manutenção eletroeletrônica, manter o ambiente organizado, trabalhar com ferramentas e materiais da área, entre outras tarefas.

Inscrição

Os interessados em uma das oportunidades anunciadas pela Termomecanica, devem entrar na página de participação, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa de entrevista e demais testes. A empresa é considerada uma das maiores corporações privadas do território nacional e líder no segmento de metais não ferrosos e produtos semi elaborados.

A Termomecanica anuncia empregos e tem como principais valores a responsabilidade socioambiental, zelo patrimonial, altruísmo, competência, disciplina, ética e transparência.

Para obter mais informações sobre a corporação, acesse o site oficial.

