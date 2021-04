Terra perdeu quase todo seu oxigênio há 2,3 bilhões anos

Um novo estudo publicado na revista Nature sugere que os níveis de oxigênio na atmosfera terrestre apresentavam grande oscilação há 2,22 bilhões de anos, reduzindo em 100 milhões de anos a data inicialmente estimada de 2,32 bilhões de anos (período em que quase desapareceu) de início de ascensão e estabilização do gás em nosso planeta – além de aumentar a duração de um processo chamado de Grande Oxidação, marcado por diferenças climáticas extremas, incluindo eras de gelo.

Cientistas da área já cogitavam a ligação entre a quantidade do elemento, criado, na época, por cianobactérias marinhas, e as baixas temperaturas, algo que, segundo assinaturas de rochas sedimentares, ocorreu ao menos três vezes – em um período de 2,5 bilhões a 2,2 bilhões de anos atrás. Tais materiais, por sua vez, em momentos nos quais não há oxigênio, contêm certos tipos de isótopos de enxofre que desaparecem com sua presença devido à ausência de reações químicas características ao cenário.

Em suma, há 4,5 bilhões de anos, a Terra quase não possuía oxigênio; há 2,43 bilhões de anos, as taxas começaram a subir e a descer constantemente, acompanhadas de congelamentos mundiais. Então, acreditava-se que tudo teria começado a ficar mais tranquilo há 2,32 bilhões de anos. Entretanto, havia um impeditivo para se bater o martelo quanto à relação entre o O2 e a “friaca”, uma vez que um quarto evento gelado teria ocorrido ao menos mais uma vez depois disso.

“Por que temos quatro eventos glaciais e três deles podem ser explicados por meio de variações do oxigênio atmosférico, mas o quarto permanece independente?”, questionou-se Andrey Bekker, geólogo da Universidade da Califórnia, coautor da pesquisa. Era preciso investigar – e rochas da África do Sul poderiam conter as respostas, jovens de, no máximo, 2,2 bilhões de anos.

Equipe procurou respostas em jovens rochas da África do Sul.Fonte: Andrey Bekker/UCR

Frente fria mundial

De acordo com as análises, destaca o artigo, logo após a terceira glaciação, quase não havia oxigênio na atmosfera, e as taxas subiam e desciam com o tempo, atingindo seu pico há 2,32 bilhões de anos. Até aí, nada diferente do que se sabia. Acontece que os sedimentos mais jovens revelaram uma nova queda, coincidente com o quarto evento. “Isso é algo que não esperávamos até os últimos quatro ou cinco anos [de pesquisa]”, comemora Bekker.

Dentre os fatores que causaram as flutuações, apostam os especialistas, está o metano, que reage com o O2 e é mais eficiente na retenção de calor. Ele desaparece em cerca de uma década após o “encontro”, e o início da produção de oxigênio teria gerado consequências ao meio ambiente. Mesmo que a interação produza dióxido de carbono, a quantidade não era abundante o suficiente para compensar o efeito de aquecimento perdido.

Felizmente, atividades vulcânicas exerceram seu papel no preparo da Terra para a vida, já que lançaram CO2 o suficiente para que ele não permanecesse eternamente congelado. O problema é que, com a luz escassa, menos “alimento” para as cianobactérias e, portanto, menos oxigênio gerado.

Erupções vulcânicas ajudaram a aquecer o planeta.Fonte: Pexels

Ainda assim, um outro efeito potencializou a mudança positiva, pois, quando o CO2 reage com a água da chuva, forma ácido carbônico, que dissolve rochas mais rapidamente e leva mais nutrientes ao fundo do mar. Isso, há mais de 2 bilhões de anos, foi fundamental para o desenvolvimento dos seres.

Exemplares de rochas da África Ocidental, da América do Norte, do Brasil, da Rússia e da Ucrânia são capazes de atestar toda essa movimentação. De todo modo, os estudos não param, e cientistas esperam, com um olhar mais carinhoso sobre exemplares mais antigos, entender como isso afetou a existência de outros organismos.