Tesouro Prefixado, Selic e IPCA – Entenda Essas Opções Para Investir

O Tesouro Direto e suas opções ao investidor

O Tesouro Nacional criou o programa tesouro direto que permite que qualquer pessoa portadora de CPF invista em títulos públicos pela internet.

Os títulos do Tesouro Direto são investimentos de renda fixa, já que trazem previsibilidade e segurança para os investidores quanto ao valor de resgate.

Qualquer pessoa pode investir no Tesouro Direto desde que se cadastre em alguma instituição financeira habilitada a realizar a operação. Ou ainda, no próprio site do Tesouro Nacional é possível encontrar a lista de todas as instituições financeiras habilitadas no programa.

Ao se cadastrar receberá uma senha para acessar o aplicativo. Todas as negociações são feitas pela internet, pela instituição financeira ou diretamente no portal do Tesouro Direto e no aplicativo oficial. É possível investir a partir de R$ 30,00. Há algumas modalidades de investimentos dentro do tesouro direto, o investimento prefixado ou pós-fixado e os indexados à taxa SELIC ou IPCA.

Tesouro Prefixado

Os títulos do Tesouro Prefixado são aqueles que possuem uma taxa de juros fixa. São indicados para objetivos a médio e longo prazo, uma vez que esses títulos possuem vencimentos superiores a dois anos.

Tesouro Selic

Os títulos Tesouro Selic são títulos pós-fixados que possuem rentabilidade atrelada à Taxa Selic. Essa é a taxa básica de juros determinada pelo comitê de política monetária do Banco Central.

Esse investimento é o mais indicado para quem deseja investir no Tesouro Direto sem se preocupar com o prazo de resgate. Sendo assim, esse investimento é indicado para quem deseja iniciar sua jornada como investidor ou realizar uma reserva de emergência.

Tesouro IPCA+

Os títulos Tesouro IPCA+ são títulos pós-fixados que possuem rentabilidade atrelada ao índice oficial de inflação no Brasil, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Esse investimento é ideal para quem deseja se proteger dos efeitos negativos da inflação. Já que é oferecida uma rentabilidade física e acrescido o valor do IPCA , sendo assim, é indicado para investidores que desejam amparar seus objetivos em longo prazo.

Títulos prefixados indexados ao IPCA

Os cupons, como são conhecidos, são investimentos em títulos prefixados indexados ao IPCA que pagam juros semestrais.

São indicados para investidores que desejam receber um fluxo de pagamentos ao longo do investimento na data de resgate. Essa é uma pessoa mais voltada para quem já está habituado a investir e entende melhor os riscos.

Investir e resgatar em dias úteis é a melhor opção

As operações de resgate ou investimentos devem ser feitas em dias úteis, entre 9:30hs e 18:00hs, para que possa resgatar um investimento pelo preço e taxa disponível no momento da transação, pois esse é o período em que o mercado está aberto.

No entanto, é possível investir ou resgatar entre as 18:00 e 05:00hs da manhã e as finais de semana, porém, como nesse horário o mercado está fechado, os preços e taxas exibidos são apenas referências e a operação será efetivada conforme as taxas e preços do mercado no próximo dia útil, por isso, não é aconselhável.