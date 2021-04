“Teste razoável”: Samuel Rosa cutuca o rival na internet após vitória no clássico centenário; músico está confiante na jornada da Raposa

Neste domingo (11) o Cruzeiro venceu o clássico diante do Atlético por 1 a 0, em jogo válido pelo nona rodada do Campeonato Mineiro. Em uma partida bastante convincente e de postura do time elogiada pelo técnico Felipe Conceição, a vitória veio dos pés de Airton. Partida histórica, pois marcou o clássico do centenário.









Um dos torcedores da Raposa mais celebrados aproveitou o resultado para ‘tirar um barato’ da torcida rival. O cantor e compositor Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, usou sua rede social para fazer uma referência entre o clássico e o momento de preparação que o time Celeste enfrenta para encarar a jornada da série B. Na postagem, o músico cravou: “teste razoável”:

“Parabéns @cruzeiro CAMPEÃO dos 100 Anos do clássico. Teste razoável, time ainda vai crescer muito, agora foco na Copa do Brasil rumo ao Hepta!!”, postou o vocalista do Skank, que tem olhares positivos para a caminhada da Raposa na Copa do Brasil.

E é justamente a Copa do Brasil que marca o próximo compromisso do Cabuloso. A equipe Celeste vai a Natal-RN, para enfrentar o América pela segunda fase da competição. Uma vitória simples garante o passaporte para a próxima fase, um epate joga a decisão para os pênaltis.

A vitória no clássico centenário alçou a Raposa para a segunda colocação no Estadual, com 17 pontos, a quatro tentos do maior rival, que lidera a competição. O próximo jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro acontece no dia 18 de abril, contra o Pouso Alegre.