Tetê celebra novas políticas internas no Grêmio com jovens e deixa recado à torcida; atacante avalia retorno no futuro

O início de temporada do Grêmio tem sido marcado pela presença de muitos jovens. Depois de uma equipe apenas com garotos ser utilizada nas primeiras rodadas do Estadual, jovens promessas vêm ganhando oportunidades com a comissão técnica inclusive em partidas decisivas pela pré-Libertadores. No entanto, os guris nem sempre tiveram tanto espaço nos últimos anos.









Em alta no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Tetê se despediu do Tricolor Gaúcho em fevereiro de 2019 sem a chance de estrear entre os profissionais. Atualmente com 21 anos, sonhando com uma vaga na próxima edição das Olimpíadas, o atacante celebra a mudança de políticas internas no Grêmio com os jovens e vêm acompanhando ex-companheiros mesmo de longe.

“Quem eu vi que estava jogando e fez o gol agora (no Gre-Nal), o Léo Chú. Um cara que jogamos juntos há muito tempo, desde os 10 anos até eu sair do Grêmio. É um cara que eu admiro muito, gente boa, bem bacana. E também o Ferreira, que já joga há muito tempo, tem feito grandes partidas, joguei muito com ele na transição. E essa atitude do Grêmio de colocar os jovens é muito boa. Poxa, ajuda muito, dá expectativa para cada menino que está subindo. É muito bom mesmo“, disse, em entrevista ao Globoesporte.com.

Na Champions League, Tetê marcou contra o Real Madrid (Foto: Getty Images/Espanha/Denis Doyle)



“O (Victor) Bobsin também. Joguei com ele desde os 10 anos. O Vanderson também está sendo utilizado, é um excelente lateral, joga muito. Tem o Heitor, zagueiro, o Manu (Emanuel), o Rodrigues, o Ruan também. Fico muito feliz. Ah, o Pedrinho (Pedro Lucas) também, acho que é o mais novo. O (Guilherme) Azevedo também, mas está lesionado, né? Mas é uma geração muito boa“, adicionou.

No Grêmio, chances apenas na base e polêmica entre Renato Portaluppi e empresário nos bastidores (Fotos: Rodrigo Fatturi/Grêmio/Divulgação)



O atacante mandou um recado à torcida e projetou conquistas importantes com os garotos. “Acredito que o recado o pessoal está vendo, essa mudança. Antigamente não utilizavam tantos jovens. Usavam um, dois. Pô, eu vi um jogo do Gauchão, acho que tinha um time completo da base. Essa mudança no CT também. Acredito que é só felicidade. O torcedor do Grêmio está muito feliz. Coisas ainda vão acontecer, espero que continue crescendo. O Grêmio é um clube gigante, tenho certeza que vai buscar mais títulos“, destacou.

Tetê não esconde que gostaria de ter vivido a mesma sensação que os companheiros, mas também não descarta retornar ao clube. “É o que eu mais queria. Mas vamos em frente, temos muito tempo. Quem sabe, mais para frente, a gente volte. Com certeza queria viver, mas graças a Deus estamos aqui na Europa, jogando Champions, fazendo gols. Isso também é muito importante“, completou.