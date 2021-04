Teto da sede da Record no Rio desaba e deixa funcionário ferido · .

Parte do teto da sede da Record no Rio de Janeiro desabou na noite de sexta-feira (16), causando pânico nas dependências da emissora. Alguns funcionários foram atingidos pelos escombros e um deles se machucou. A assessoria de imprensa da emissora afirma que todos estão bem e não há casos graves.

No entanto, fontes do . afirmam que um editor de texto do Jornal da Record, que se chama Alex Cunha, ficou seriamente ferido na mão e está internado no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá (zona oeste do Rio de Janeiro). Ele precisará fazer uma cirurgia na mão esquerda. Cunha foi o último a sair da Redação quando o teto desabou.

“A Record TV Rio informa que nesta sexta-feira, 16 de abril, uma parte do forro dos estúdios desabou. Todos os colaboradores foram retirados em segurança e socorridos. Não houve registro de feridos graves. É importante esclarecer que a estrutura foi reformada há pouco tempo devido a uma forte chuva no Rio de Janeiro. Garantida a segurança dos colaboradores, vamos, agora, apurar eventuais danos estruturais para recuperar o local”, disse a emissora em nota.

Ao ., o sargento Torres, do Corpo de Bombeiros, informou que um homem foi atendido no local e liberado logo em seguida, por apresentar apenas ferimentos leves na mão.

“Fomos chamados por volta das 21h15 para verificar um desabamento na estrada dos Bandeirantes, altura do número 23.525. Eu não sei ainda a situação do local em relação ao desabamento, se foi parte do teto, telhado, se era de gesso, se era de alvenaria”, informou Torres.

“A Defesa Civil municipal foi chamada para avaliação do local junto com seus técnicos para saber se o local vai ser interditado ou não”, concluiu.

A área que teve o teto desabado é a que compreende parte da Redação e dos estúdios do Jornalismo da emissora, onde são apresentados programas como o Balanço Geral e o Cidade Alerta.

À reportagem, a Record informou por telefone que todos os funcionários estão bem e não correm nenhum risco, e que apenas um se machucou com o desabamento do teto, mas não apresenta ferimentos graves.

No entanto, alguns profissionais da emissora estão revoltados com as informações que foram passadas pela emissora oficialmente, já que o editor Alex Cunha ficou no hospital apenas na companhia de outros colegas após se machucar, e a empresa não enviou ninguém do Recursos Humanos para dar a devida assistência. Cunha também foi repórter da TV Globo em Pernambuco, São Paulo e Rio.

A emissora ainda afirmou que eventuais danos ao espaço serão apurados e explicou que a estrutura do local já havia sido reformada há pouco tempo em decorrência de uma forte chuva.

