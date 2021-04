Tetracampeão: City vence Tottenham e conquista Copa da Liga Inglesa

O Manchester City venceu o Tottenham por 1 a 0 e conquistou o título da Copa da Liga Inglesa pela quarta vez consecutiva. A equipe de Guardiola massacrou o rival na primeira etapa, que equilibrou as ações no segundo tempo. Nos minutos finais, Laporte, que só foi titular pela suspensão de Stones, marcou o gol que deu o ´rimeiro troféu aos Citzens na temporada.

BLITZ

O Manchester City dominou todo o primeiro tempo, mas pouco finalizou no gol. Aos 25 minutos, Foden teve a melhor chance da partida ao aproveitar corte errado da defesa do Tottenham, mas o jovem finalizou em cima de Alderweireld antes da bola tocar na trave. Mais tarde, Mahrez teve duas oportunidades em que recebeu pelo lado direito, limpou a marcação, mas mandou pela linha de fundo. Nos acréscimos, Cancelou bateu de fora da área para defesa de Lloris.

NO ALVO

Durante o intervalo, o Ryan Mason, técnico interino do Tottenham, promoveu a entrada de Harry Kane e os jogadores pareceram ter se animado com a presença do camisa 10. Logo no primeiro minuto, Lo Celso achou espaço de fora da área e bateu para ótima defesa de Steffen. O time de Guardiola diminuiu o ritmo, mas teve grande oportunidade com Mahrez, que arrancou pela intermediária adversária e soltou uma bomba para intervenção de Lloris.

É TETRA

Apesar da menor presença ofensiva, o Manchester City conseguiu achar o gol aos 37 minutos com o zagueiro Laporte aproveitando cruzamento de De Bruyne e mandando para o fundo das redes. O espanhol foi responsável pela quarta conquista consecutiva da Copa da Liga Inglesa pela equipe de Guardiola.

Quase oito mil pessoas estiveram no Wembley (CARL RECINE / POOL / AFP)

TORCIDA

A final da Copa da Liga Inglesa contou com a presença de quase oito mil torcedores no lendário Wembley, que tem capacidade para receber 90 mil pessoas. Todos os fãs foram testados 24 horas antes da partida. O local já havia recebido cerca de quatro mil ingleses durante a semifinal da FA Cup entre Leicester x Southampton.