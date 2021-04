Tévez brilha e o Boca Juniors vence o Santos por 2 a 0 pelo Grupo C da Copa Libertadores

Pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores, Boca Juniors e Santos se enfrentaram nesta terça-feira (27), em La Bombonera, às 21h30 (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto aqui, no Bolavip Brasil.

Boca Juniors e Santos se enfrentando na última edição da Libertadores (Foto: Getty Images)



No primeiro tempo, apesar de um jogo bastante competitivo do Peixe, foram os Xeneizes que assustaram nas chances criadas, exigindo boas defesas de João Paulo. O Santos reclamou de um pênalti de Lisandro López em Marcos Leonardo, não marcado pela arbitragem.

O Boca voltou do intervalo e rapidamente abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Pavón, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou para Tévez completar. O camisa 10 deu o passe para Villa marcar o segundo gol.

Boca Juniors x Santos: veja como foi o tempo real da partida da Libertadores

