Textualidade: o que é, principais elementos e características

A expressão textualidade se refere a um conjunto de características que são cruciais para uma boa produção de texto. Nesse sentido, ela é constituída por sete elementos principais que são a coerência, a coesão, a intencionalidade, a informatividade, a aceitabilidade, a situacionalidade e a intertextualidade.

Além disso, fatores como originalidade, objetividade e clareza também são responsáveis pela boa comunicação por meio de um texto. Ou seja, para ter um produto final de qualidade, é preciso associar aspectos estruturais e pragmáticos a valores morais e culturais presentes na discursividade.

A textualidade tem como objetivo garantir um corpo textual que seja compreensível, sem ideias aglomeradas, frases justapostas ou mesmo truncadas. Por meio de seus elementos, ela auxilia na construção do sentido e facilita a interpretação do texto por parte do leitor.

A clareza é o primeiro elemento que se destaca e se refere a escolha vocabular, ou seja, na escolha do repertório de palavras para a escrita do texto. Levando em consideração que toda palavra possui sentido literal e também sentidos simbólicos, é preciso escolher as palavras atentando para os sentidos que elas podem evocar nos mais distintos contextos. Isso ajuda a evitar frases ambíguas e facilita a escrita de um texto mais objetivo e com ideias precisas.

A expressividade é o segundo elemento e funciona como um complemento da clareza textual. Ela visa permitir que o conteúdo do texto seja acessível ao leitor. Isso é feito por meio de estratégias como formalidade e impessoalidade que dão direcionamento e guiam a construção dos argumentos.

Por fim, temos a originalidade, que consiste na autoria da produção textual. Apesar de nenhum texto ser realmente novo, é importante evitar a repetição de informações já conhecidas ou de ideias de outras pessoas, a menos que seja para fundamentar o que está sendo dito. É preciso trazer sua própria perspectiva, tanto no desenvolvimento do trabalho como no modo de expressar a mensagem. Um bom texto deve ser original e autêntico.

